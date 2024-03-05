ادانا الناصر: النمو المحقق في الأرباح بالعام الماضي يعدّ مؤشراً قوياً على متانة مركز المالي للبنك

النتائج تؤكد فاعلية إستراتيجية التوسع الإقليمي لاستثماراته.. والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لعملائه

أعلن البنك الأردني الكويتي، أحد البنوك التابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، عن انتخاب الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد رئيسا لمجلس إدارة البنك، وذلك خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق ناصر أحمد اللوزي الذي تولى الرئاسة في 2021، وكانت الشيخة ادانا ناصر الصباح، وهي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع، قد انضمت الى مجلس إدارة البنك كنائب للرئيس في 2023.

كما أعلن البنك الأردني الكويتي عن تحقيق نتائج استثنائية عن العام 2023، حيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة 90 مليون دينار أردني (38.9 مليون دينار كويتي) بنسبة نمو بلغت 380%، مقارنة بنتائج العام 2022.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال، وهي توصية خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني والجمعية العمومية للمساهمين.

وفي معرض تعليقها على هذه النتائج، قالت رئيس مجلس الإدارة في البنك الأردني الكويتي الشيخة ادانا الناصر: «يعد هذا النمو في أرباح في البنك الأردني الكويتي مؤشرا قويا على متانة مركز المالي للبنك، وفاعلية استراتيجيته في التوسع الإقليمي باستثماراته، والتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه».