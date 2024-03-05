تحت رعاية الشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط، احتفل الحرس الوطني بتولية 15 ضابطا من خريجي كلية أحمد بن محمد العسكرية في دولة قطر والكلية الملكية البريطانية «ساند هيرست» في المملكة المتحدة.



ونقل وكيل الحرس الوطني للضباط الجدد تهاني سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، مؤكدا حرص القيادة على الالتقاء بالخريجين لتبارك لهم نيل شرف الانتساب إلى الحرس الوطني ويواصلوا مع زملائهم في السلاح رسالتهم السامية في الدفاع عن الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد.



ثم قام الضباط الجدد بأداء القسم أمام وكيل الحرس الوطني، حيث دعاهم إلى الوفاء بقسمهم والالتزام بالضبط والربط والاستفادة من قادتهم وأن يكونوا صورة مشرفة للحرس الوطني، وأن يتسلحوا بالعلم في مسيرتهم العسكرية، ثم قام بتكريم المتفوقين.