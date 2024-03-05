برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، أقيمت صباح اليوم مراسم تعيين وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح بالدرجة الممتازة، واللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية رئيسا لجهاز أمن الدولة، وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر عن صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.

وهنأ الشيخ فهد اليوسف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح واللواء خالد عبدالهادي الشنفا بمنصبيهما وثقة القيادة السياسية، مؤكدا أنهما من القيادات الأمنية المميزة التي لديها خبرات أمنية من خلال توليهما العديد من المناصب في وزارة الداخلية، متمنيا لهما المزيد من التقدم والتوفيق حتى يستكملا مسيرة العطاء في خدمة الوطن.

كما وجه الشيخ فهد اليوسف بضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ورفع مستوى الأداء والنهوض بمستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى التميز لتحقيق الأهداف المنشودة.