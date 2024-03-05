بحفظ الله ورعايته، عاد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن عصر اليوم قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.



وقد رافق سموه، رعاه الله، وفد رسمي ضم كلا من الشيخ د. سالم جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح الصباح والشيخ مبارك فهد السالم الصباح والشيخ جابر فيصل السعود الصباح والشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح والشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.