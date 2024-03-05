تعرض تطبيقا فيسبوك وانستغرام المملوكان من قبل شركة «ميتا» لعطل مفاجئ في عدد من دول العالم. واشتكى العديد من المستخدمين في المنطقة من عدم إمكانية الولوج إلى حساباتهم.



وعاد تطبيق «فيسبوك» للعمل بعد انقطاع دام نحو ساعة لكن المستخدمين استمروا في مواجهة مشاكل مع تطبيق «إنستغرام».

وأعلنت شركة «ميتا» عن أعطال عالمية في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، وقالت انها تحقق «في حالات انقطاع خدمتي فيسبوك وإنستغرام».

وكان موقع downdetecto الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أفاد بتعطل التطبيقين المملوكين لشركة «ميتا»، حيث أبلغ مئات من المستخدمين حول العالم الموقع عن خلل يواجههم أثناء استخدام تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام».



كما سجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر.



كما ذكر حساب مرصد الإنترنت الذي يتتبع الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ماسنجر» واجهت انقطاعات تتعلق بجلسات تسجيل الدخول في بلدان متعددة.



كما أشار الحساب إلى أن الحادث لا يتعلق بانقطاع الإنترنت.