حصد أربعة طلاب كويتيين المركز الأول بالأولمبياد الخليجي للروبوت في مسابقة حلبة الروبوت (تركيب ـ برمجة ـ تطبيق) التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الثلاثاء.



وبهذه المناسبة، أعربت وزارة التربية، في بيان صحافي، عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي حققه أبناؤها الطلبة، متمنية لهم المزيد من التفوق والنجاح.



وقالت الوزارة إن الأولمبياد الخليجي للروبوت هو فعالية يتم فيها تبادل الخبرات والمعرفة بين الفرق المشاركة في مجال الروبوت التعليمي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.



وأضافت أن الأولمبياد الخليجي يهدف إلى شحذ الهمم لدى المشاركين نحو الإبداع في مجال الروبوت وإيجاد حلول للمشكلات بطرق إبداعية وإعداد جيل لديه القدرة على التصدي للتحديات المختلفة.



وأوضحت الوزارة أن الأولمبياد الخليجي لروبوت الطلبة يستهدف المواطنين من الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في المدارس الحكومية والخاصة من عمر 15 إلى 17 عاما ويشارك الطلبة في المنافسة من ثلاثة محاور رئيسة هي «حلبة الروبوت» و«الابتكار العلمي» و«ملف التأثير المجتمعي».



وبينت أن التحضيرات والاستعدادات لهذا الأولمبياد بدأت في العاشر من ديسمبر الماضي ونفذت بصورتها النهائية اليوم الثلاثاء.



وشارك من دولة الكويت ستة طلاب وطالبات وهم ناصر الياقوت من ثانوية صلاح الدين، وعمار شمس الدين وعبدالوهاب الكندري من ثانوية سعيد بن عامر، وسلطان البخيت من أكاديمية الموهبة والإبداع.



كما شاركت طالبتان في الأولمبياد الخليجي للروبوت بفئة الابتكار العلمي وهما فاطمة مندكار من ثانوية مارية القبطية ودانة القاشم من ثانوية مارية القبطية.



رافق الوفد الطلابي مشرف الفريق حنان خسروه ومدرب الفريق عبدالله المطوع من توجيه حولي ومدرب الفريق منار جمال من توجيه الجهراء.