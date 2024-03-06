افتتحت المربية الفاضلة نادرة الريس السوق الخيري الـ 43 للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية سوقها في قاعة الشيخة مريم بالقادسية بمشاركة عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والذي يخصص ريعه لصالح اليتيم وتهدف الجمعية من خلاله إلى تبني المشاريع المهنية الصغيرة والمتوسطة للمرأة الكويتية وزيادة قدرتها الإنتاجية بما يتواكب واحتياجات المجتمع.



وعقب افتتاحها المعرض، قالت الريس ـ وهي من مؤسسات الجمعية ـ إن المعرض يأتي انطلاقا من حرص الجمعية على تمكين المرأة الكويتية ودعم أنشطتها بما يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها.



وأوضحت أن الأسواق الخيرية تعد إحدى أهم الوسائل التي تساعد الكثير من الأسر الكويتية في تحقيق الأهداف التي تعود عليها وعلى المجتمع ككل بالنفع والفائدة وذلك من خلال اتاحة الفرصة أمامها لتسويق منتجاتها.



وأكدت الريس أن إقامة هذه السوق تعد جزءا من دور الجمعية في تنمية ودعم المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة في نفوسهم ليكونوا مثالا لغيرهم.



وأشارت إلى حرص الجمعية على دعم المشروعات الشبابية الصغيرة وفتح قنوات لتسويق منتجاتهم وتشجيع المنتج الوطني وإحياء وتأصيل الموروثات وإعادة تقديمها في شكل جديد للمجتمع.



وذكرت أن السوق تشهد طرح العديد من المنتجات لاسيما اليدوية والتي عملت على تصنيعها سيدات الكويت وتأتي ذات مستوى راق إذ تلقى استحسان رواد السوق التي أصبحت قبلة للعديد من أبناء الكويت.



وقالت ان السوق الخيري الذي تنظمه الجمعية التطوعية منذ سنوات بدأ كمشاريع صغيرة وأسر منتجة والآن تطور وأصبح يضم المشاريع الصغيرة للشباب وسيدات الأعمال ونحرص على اختيار توقيت المعرض قبل شهر رمضان المبارك.



وقالت إن السوق يشهد تسويق الابتكارات النسائية وعرض التراث الكويتي بأسلوب حضاري مبتكر ومتميز، إذ تتنوع المعروضات ما بين الملابس التراثية والرمضانية والإكسسوارات والعطورات والمأكولات بأسلوب حضاري مبتكر ومتميز.



وثمنت الريس جهود القائمين على الجمعية وما غرسوه من بذرة طيبة في المجتمع وهي رعاية الأسرة بأكملها، خاصة الأم، وهي المرأة التي تعمل جاهدة للنهوض بأسرتها من خلال أعمالها التي تقدمها ومن هذه الأعمال إنتاجها وصنع يديها.



ودعت الأسر الكويتية للتعرف على إنتاج المشاركات وإبداعاتهم، مشددة على حرص الجمعية من خلال اللجنة المنظمة للسوق الخيري على انتقاء الأفضل وفتح المجال أمام تسويق الابتكارات وعرض التراث الكويتي بأسلوب حضاري حديث.