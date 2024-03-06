

بحضور الشيخة د.حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني أستاذ العلوم التربوية في جامعة قطر، وتحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، نظم قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية مؤتمر التحول الرقمي في التعليم بدولة الكويت «نظرة إلى المستقبل» وذلك يوم الاثنين الموافق 4 الجاري بمركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية.



حضر المؤتمر نخبة من الأكاديميين وأصحاب الخبرات والاختصاص من مختلف الدول العربية، وكان من أبرز المتحدثين الرسميين في المؤتمر العميد السابق لكلية التربية بجامعة قطر الشيخة د.حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، ومساعد العميد لشؤون الطلاب بكلية التربية بجامعة قطر د. عائشة الأحمدي، والعميد الأسبق لكلية التربية بجامعة قطر د.أحمد العمادي.



بداية، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي بالحضور، مبينا أن الهدف من هذا المؤتمر هو التأكيد على دور الجامعة كمركز علم ومعرفة في دفع عجلة التطور والابتكار في قطاع التعليم.



ولفت إلى أن دور الجامعة كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي لا يقتصر على تقديم المعرفة فحسب بل يتعداه إلى بناء شخصية الطالب وتزويده بالمهارات اللازمة للتفوق في العالم المتغير، وهو ما يتطلب بالضرورة تبني أحد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مجال التعليم الرقمي، داعيا إلى زيادة المعرفة في مجال التحول الرقمي بما يخدم المجال الأكاديمي.