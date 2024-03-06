بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما (اليوبيل الفضي) على تولي جلالته مقاليد الحكم.



من جانب آخر، قال سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح إنه سيشارك مع أبنائه وأحفاده في اليوم الرياضي الكويتي يوم السبت 9 الجاري، معربا عن أمله ان يشارك الجميع في هذا اليوم حفاظا على صحة الأبدان.



من جانبها، دعت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان المواطنين للمشاركة في اليوم الرياضي الكويتي.



كما قال وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري إن اليوم الرياضي الكويتي هو احد مخرجات استراتيجية الهيئة العامة للرياضة، معربا عن سعادته تخصيص هذا اليوم الرياضي وان يشارك فيه الجميع للعمل على ايجاد مفاهيم كثيرة منها تعزيز مفهوم الرياضة وايضا اثر الرياضة من النواحي الاجتماعية وصح الإنسان البدنية والنفسية. وزاد: أتمنى من الجميع ان يشارك في اليوم الرياضي الكويتي.



اما وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف فقد أكد على مشاركته في اليوم الرياضي الكويتي، داعيا جميع المواطنين المشاركة في هذا اليوم الرياضي.



بدوره، قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا: موعدنا يوم السبت المقبل للمشاركة في اليوم الرياضي الكويتي ونرحب بالجميع للمشاركة معنا.



في السياق ذاته، أعرب وزير العدل ووزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب عن أمله مشاركة المواطنين في اليوم الرياضي الكويتي، مشيرا إلى انه سيشارك أيضا في هذا اليوم، داعيا الله تعالى التوفيق والنجاح لكل من يشارك في هذا اليوم الرياضي.



من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الشباب والاتصالات داود معرفي: سنشارك باليوم الرياضي الكويتي، وحياكم الله، ونراكم إن شاء الله في جسر الشيخ جابر الأحمد.