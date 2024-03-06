وقعت دولة الكويت وجمهورية بنما في مقر وزارة الخارجية على مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين بشأن إجراء المشاورات الثنائية.



ووقع على المذكرة من جانب دولة الكويت نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، وعن جانب جمهورية بنما سفير بنما لدى دولة قطر والمحال إلى دولة الكويت موسى عبدالحي اسفات كاسو.



واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية كوريا لدى دولة الكويت تشونغ بيونغ حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.



كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى الكويت حاجي أحمد حاجي جمعة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.