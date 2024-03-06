

اعتمد مجلس إدارة شركة دلقان العقارية أمس البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت الشركة أعلى ارتفاع في صافي أرباحها منذ التأسيس بنسبة 224.83%، وفي إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 191.53%، وفي إجمالي حقوق الملكية للمساهمين بنسبة 6.09%.



وخلال فترة الربع الرابع من 2023، سجلت شركة دلقان العقارية قفزة نوعية وارتفاعا ملحوظا في صافي أرباحها بنسبة 936.29%، حيث بلغت 429.84 ألف دينار، مقارنة بتحقيقها 41.48 ألف دينار بالربع الرابع من 2022، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 777.69% وبلغت 558.63 ألف دينار، مقارنة مع 63.65 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2022.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة دلقان العقارية م.محمد المطيري، إن رحلة النهوض بالعمليات التشغيلية لشركة دلقان العقارية انطلقت منذ عامين، لتبدأ الآن بتسجيل نتائج إيجابية على كافة المستويات التطويرية والتشغيلية والاستثمارية.



وأشار إلى تركيز الشركة في استراتيجيتها للارتقاء بأعمالها على قطاع التطوير العقاري الاستثماري، حيث أتمت الشركة بنجاح أول صفقة بيع مؤثرة لها في إطاره بالربع الرابع من عام 2023 وارتفع على أثرها بشكل ملحوظ الإيرادات التشغيلية للشركة، مما انعكس ارتفاعها على إجمالي النتائج المالية المحققة للشركة في عام 2023.



وأوضح المطيري أن النتائج المالية الإيجابية اللافتة التي حققتها دلقان العقارية في نهاية عام 2023، تشكل مقياسا حقيقيا للتغيير، رسخت معه معيارا قياسيا جديدا للشركة من حيث الأداء والتوجه والمكانة في السوق العقاري المحلي، لافتا إلى اعتماده كمعيار للتقدم والتوسع بالعمليات التشغيلية للشركة.