

نظمت أجيليتي للمجمعات اللوجستية، إحدى أكبر مالكي ومطوري المجمعات التخزينية والصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبالتعاون مع مجموعة الأنظمة الهندسية المتخصصة في تقديم الحلول الهندسية المتكاملة للقطاعين العام والخاص في الكويت والشرق الأوسط، وللسنة الثانية على التوالي، دورة تدريبية مكثفة في إدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة واستفاد منها أكثر من 35 شابا وشابة كويتيين من حديثي التخرج في شتى مجالات الهندسة، وذلك خلال الفترة من 5 نوفمبر حتى 7 ديسمبر 2023.



هذه الشراكة بين أجيليتي للمجمعات اللوجستية ومجموعة الأنظمة الهندسية وفرت تدريبا نظريا وميدانيا على إدارة المناطق الصناعية وإدارة العقارات والمرافق وإدارة العقود والمهارات الأساسية الأخرى. وقد تخلل البرنامج أيضا زيارات ميدانية لمجمعات أجيليتي اللوجستية ومرافقها التخزينية والصناعية والحرفية، مما أتاح للمشاركين فرصة لمراقبة العمليات وتقييمها. وقد واظب المتدربون على حضور كافة المحاضرات وورش العمل ونجحوا باجتياز الاختبار النهائي مما أهلهم للحصول على شهادة في إدارة المرافق.



وبهذه المناسبة، قال نادر الكندري، الرئيس التنفيذي لـ«أجيليتي للمجمعات اللوجستية» في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي: لا شيء يسعدنا أكثر في أجيليتي من دعم الشباب الكويتي، ولاسيما من خلال فرص التعليم والتدريب في منشآتنا العصرية بما يؤهلهم للنجاح في القطاع الخاص. كما يسعدنا التعاون للمرة الثانية مع الهيئة العامة للشباب ومع زملائنا في مجموعة الأنظمة الهندسية. أجيليتي وبوصفها مزود الخدمات اللوجستية الأول في الكويت، وصاحبة خبرة صناعية طويلة تمتد لأكثر من 40 عاما ترحب دائما بمثل هذه الفرص، وأبواب منشآتها التي تشمل أكبر وأحدث المستودعات اللوجستية في الشرق الأوسط مفتوحة دائما لخدمة شبابنا.



من جانبه، قال م.أحمد العيسى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الأنظمة الهندسية: من واقع خبرتنا في المجموعة، وانطلاقا من مهمتنا المتمثلة في وضع آلية متكاملة لتطوير وإدارة المشاريع، فإننا نستشعر مدى أهمية التدريب والتأهيل في إدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة بوصفه جزءا رئيسيا من الصورة الكبيرة لأي مشروع ناجح. كما يسعدنا التعاون مع شركة أجيليتي والهيئة العامة للشباب لتأهيل وتدريب كوادرنا الوطنية بما يصقل مهاراتهم العملية ويخدم تطلعات القطاعين العام والخاص بوجود شباب كويتي من أصحاب الكفاءة.



جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الخاص بإدارة المرافق هو جزء من برنامج أشمل نظمته الهيئة العامة للشباب على مدار 3 أشهر مع العديد من الشركاء من القطاع الخاص، ووفقا لاختصاص كل شركة.