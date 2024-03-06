عصام الصقر: أرباح البنك تبرهن على نجاح إستراتيجيتنا في توسيع بصمتنا بالسوق البحريني

سنواصل التوسع في الأسواق التي نعمل بها والتركيز على الاحتفاظ بتفوقنا الرقمي وتكامل خدماتنا

أداء العمليات الدولية كان دوره كبيراً بدعم أرباح المجموعة.. ما يؤكد امتلاكنا نموذج أعمال فريداً

علي فردان: أرباحنا تؤكد تركيزنا على أهدافنا الإستراتيجية ومواصلة الحفاظ على مكانتنا الرائدة

نواصل تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة ساهمت في تلبية احتياجات العملاء وإثراء تجربتهم

«الوطني - البحرين» يتمتع بإمكانات كبيرة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بالسوق البحرينية



أعلن بنك الكويت الوطني - البحرين عن نتائجه المالية لعام 2023، حيث حقق البنك أرباحا سنوية بلغت 132.79 مليون دينار بحريني (ما يعادل 108.22 مليون دينار كويتي)، وذلك مقارنة بـ 122.14 مليون دينار بحريني (ما يعادل 99.39 مليون دينار كويتي) في عام 2022.



وبلغت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين 7.08 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 5.77 مليارات دينار كويتي) بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ 7.24 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 5.89 مليارات دينار كويتي) في العام 2022.



فيما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 12% لتبلغ 1.213 مليار دينار بحريني (ما يعادل 988.33 مليون دينار كويتي)، وبلغت ودائع العملاء بنهاية ديسمبر 2023 نحو 3.34 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 2.722 مليار دينار كويتي).



فرص نمو واعدة



وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «حقق (الوطني-البحرين) أرباحا جيدة خلال العام 2023 وذلك على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية وتصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا وارتفاع مستويات التضخم ليبرهن ذلك على نموذج أعمالنا المرن ومركزنا المالي القوي».



وأضاف أن أرباحنا في العام الماضي تستند إلى نمو النشاط التشغيلي للبنك، وهو ما سنعمل على تعزيزه من خلال توسيع نطاق بصمتنا وعملياتنا في السوق البحريني نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.



وتابع قائلا: «إن أداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد على امتلاكنا نموذج أعمال فريدا، ويبرهن في الوقت ذاته على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي في التحوط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل».



وأكد الصقر أن مساعي مجموعة بنك الكويت الوطني في تطبيق استراتيجية التنوع لا تقتصر فقط على المنتجات والخدمات، بل شملت أيضا توسعة نطاق أعمالنا داخل المناطق الجغرافية الحالية، واقتناص فرص الأعمال الجديدة، والتزامنا نحو ريادتنا في مجال التحول الرقمي بما يؤهل البنك لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل.



تحقيق الأهداف الإستراتيجية



من جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان: «تؤكد نتائج البنك في العام 2023 تركيزنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواصلة نمو أعمالنا والحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق البحريني رغم ما شهده العام من تحديات».



وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل البحرين عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية العالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحا أن البنك يتمتع بإمكانات كبيرة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلا في السوق البحرينية.



وأكد نجاح البنك على مدار العام في تقديم خدمات ومنتجات ساهمت بشكل فعال في تلبية احتياجات العملاء وإثراء تجربتهم المصرفية، مشيدا بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي البحريني.



وشدد فردان في الوقت ذاته على أن دعم المجموعة للبنك في البحرين قد ساهم في تعزيز أداء البنك مستفيدا من تصنيفات بنك الكويت الوطني الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.



مؤسسة مالية رائدة



ويعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية، وقد حافظ البنك على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش.



كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في العديد من المراكز المالية في المنطقة وحول العالم في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والإمارات.