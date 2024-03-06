

عقدت وحدة التقنيات المالية في هيئة أسواق المال ورشة توعوية في فندق الريجنسي أمس، وذلك بعنوان «خدمات التقنيات المالية التي تنظمها هيئة أسواق المال»، بهدف تعريف الجمهور عامة عن خدمات التقنيات المالية والإطار التنظيمي لها وأهدافها ومميزاتها ومخاطرها، وتفاصيل مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية).



وقام بتقديم الورشة زهراء الموسى مدير وحدة التقنيات المالية بالتكليف، وموظفا الوحدة عبدالله الشامري وألطاف الفرج، وتناولت الورشة عدة محاور بدأت بإيضاح مشروع الهيئة لوضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي أثمرت جهوده إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.



وانتقلت بعدها الى تقديم شرح مفصل عن الحزمة الأولى من خدمات التقنيات المالية التي ينظمها الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) وهي خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، والتي تتيح قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية بما يساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق.



كما تطرقت الورشة إلى متطلبات تقديم الخدمات والتي تم تسليط الضوء خلالها على الشروط والأحكام المؤهلة للأشخاص الراغبين في تقديم تلك الخدمات للجمهور، فضلا عن المتطلبات المستمرة والواجب الالتزام بها من قبل مقدمي خدمات التقنيات المالية خلال فترة مزاولة الأعمال.



ومن ثم انتقلت الورشة إلى شرح القرار رقم 181 لسنة 2023 بشأن إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) وإيضاح مواده وتفاصيله، وقد انتهت الورشة بفتح باب تقديم الأسئلة من الجمهور وقد كانت المشاركة فعالة من الحضور وتم خلال محاور الورشة الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة من المشاركين.