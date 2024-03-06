

وافق مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 بالإجماع على إعادة تشكيل منصبي رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يكون خالد وليد الفلاح رئيسا لمجلس الإدارة، وبدر ناصر الخرافي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.



وبهذه المناسبة، أثنى الفلاح على الثقة التي أولاها له أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا حرصه في المضي قدما بتنفيذ استراتيجية الشركة الحصيفة والحفاظ على صلابة مركزها المالي.



وأضاف الفلاح أن الشركة مستمرة في خلق مسارات جديدة لتعزيز موقع الشركة الريادي عبر إحداث تأثير مستدام وتوسيع نطاق خدماتها المتنوعة في مختلف القطاعات محليا وإقليميا.



جدير بالذكر أن خالد الفلاح يتمتع بخبرة واسعة في الخدمات المالية والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، ويشغل حاليا منصب مدير تطوير الأعمال في شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وأيضا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مينا كابيتال، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وشركة حديد البحرين، ويشغل الفلاح أيضا عضو اللجنة التنفيذية في شركة فولاذ القابضة.



يذكر أن شركة الاستثمارات الوطنية إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت منذ عام 1987، وتملك سجلا حافلا من النجاحات وتلعب دورا فعالا وحيويا في مختلف القطاعات في الأسواق المحلية، الخليجية والعالمية.



علما أن أعضاء مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية يتكون من خالد وليد الفلاح، وبدر ناصر الخرافي، وأنس خالد الصالح، وطيبة محمد القطامي، وفهد عبدالرحمن المخيزيم.