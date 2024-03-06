تزامنا مع الاحتفالات المصاحبة للأعياد الوطنية، شارك فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي العمال المتواجدين في موقع عملهم فرحة الأعياد بتوزيع الهدايا وأعلام الكويت احتفالا بهذه المناسبة، وذلك في إطار فعاليات حملة «هون عليهم» الرامية إلى إدخال البهجة والسرور على نفوس هذه الفئة الجديرة بالرعاية والاهتمام.



وفي هذا السياق، أكدت أماني الورع، نائبة المدير العام بقطاع التواصل المؤسسي على اهتمام البنك التجاري ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية والوطنية التي تخدم جميع أفراد المجتمع.



وأضافت الورع: بمناسبة احتفالاتنا بالعيد الوطني وعيد التحرير، رأينا مشاركة عمال التنظيف والبناء هذه الاحتفالات وفرحة الأعياد تقديرا من البنك لهذه الفئة نظرا لما يقومون به من جهود في المحافظة على البيئة وتجميل الكويت، مؤكدة في الوقت ذاته أن البنك يدرك أهمية تقديم كل سبل الرعاية والدعم لهذه الفئة ومشاركتهم فرحة الأعياد ضمن أجندة معدة لفعاليات حملة «هون عليهم».



واختتمت حديثها بتوجيه الشكر الى كل المتابعين لحملة «هون عليهم» على صفحات التواصل الاجتماعي، مثمنة ما أبدوه من إعجاب وتقدير واستحسان لفعاليات الحملة التي طرحها البنك منذ ما يزيد على 13 سنة.