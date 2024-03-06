تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير، وإلى جموع الشعب الكويتي، والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، راجيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات.



وأوضح الشايع أن شهر رمضان فرصة عظيمة يتضاعف فيه العمل الصالح وتتنزل فيه الرحمات من رب الأرض والسماوات، حيث يتسابق فيه المحسنون إلى البذل والعطاء متأسين بنبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة.



وكشف عن إنهاء كل الاستعدادات الإدارية والميدانية لتنفيذ مشروع ولائم الإفطار وتوزيع السلال الرمضانية على الأسر المحتاجة من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، لإعانتهم على أداء فريضة الصيام، وتحقيق التكافل والتراحم بين المسلمين، مبينا أنه سينفذ لهذا العام في قيرغيزيا والهند وفلسطين وتركيا ولبنان وبنغلاديش وسريلانكا وتشاد والصومال والسنغال والكويت.



وأعلن عن إطلاق الحملة الرمضانية لجمعية «الصفا الإنسانية» لهذا العام تحت شعار «تحت ظلها»، مبينا أنها ستتضمن باقة متميزة من المشروعات التنموية والصحية والإنسانية والكفالات، ومنها مساعدة الأسر في فلسطين واللاجئين السوريين على الحدود، وكفالة الأرامل والأيتام والمرضى، ورعاية الحلقات القرآنية وتنفيذ القوافل الطبية وتوزيع كراسي ذوي الإعاقة، وإقامة المراكز الصحية وشبكات المياه.



وأشار إلى أن «الصفا الإنسانية» تستقبل زكاة الأموال وزكاة الذهب من المحسنين والمحسنات، وتحرص على إيصالها لمستحقيها وفق المصارف التي حددها الشارع الحكيم.