آلاء خليفة



شاركت الجامعة الأمريكية الدولية AIU في معرض «Seniors Expo» المقام على مدار يومين في قاعة البوليفارد بالسالمية. وقال نائب رئيس الجامعة للأبحاث د.محمد القطان إن الجامعة الأمريكية الدولية تقدم العديد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتي والإقليمي والعالمي، مبينا أن الجامعة لديها تحديث للتخصصات الموجودة في الجامعة وتحديث كذلك للدورات المتقدمة والدورات العملية لبعض التخصصات المتعمقة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بحيث نهتم بطرح ما يحتاجه سوق العمل من التخصصات سواء كانت أكاديمية أو تخصصات احترافية. وأضاف القطان أن الشهادات والدورات التدريبية التي نقدمها جميعها معتمدة من جهات أكاديمية ومهنية، حيث ان لدينا العديد من المعاهدات العالمية تم توقيعها مثل جامعة ميامي وجامعة أريزونا وغيرها، منوها أن ما سنقدمه من خلال المعرض تعريف الطلبة كيف للطالب أن يبني مستقبله من خلال الجامعة الأمريكية الدولية، لافتا الى ان الجامعة لا تقدم برامجها ودوراتها وحتى المواد المعتمدة داخل التخصصات لا يتم طرحها بشكل عام، بل يتم طرحها بعد دراستنا لسوق العمل ورصد احتياجاته، حيث إن لدينا فريقا كاملا يقوم بدراسة سوق العمل ويتابع التحديثات المستمرة عليه، والدراسة تتم عن طريق الاستبيانات والمقابلات والزيارات الميدانية. وبين ان التخصصات التي تقدمها الجامعة التخصصات الهندسية بكافة مجالاتها، ونحن متميزون بالهندسة الطبية، ولدينا تخصصات أخرى في إدارة الأعمال والاقتصاد والأمن السيبراني، مشيرا الى أننا نعمل على رفع تقييم الجامعة العالمي وان تكون لنا القيادة في التعليم في الكويت.



بدوره، ذكر مدير إدارة الشؤون العامة والإدارية بالجامعة الأمريكية الدولية بدر الناصر، ان الجامعة شاركت في معرض الجامعات Seniors Expo بهدف تعريف الطلبة والطالبات الذين على وشك التخرج من المرحلة الثانوية بالبرامج التي تقدمها الجامعة والتي تعتبر برامج مميزة ويحتاجها سوق العمل.



ولفت الناصر إلى انها المرة الثانية التي تشارك فيها الجامعة بهذا المعرض ومن خلال جناح الجامعة هناك موظفون يشرحون للطلاب كيفية التقديم للجامعة ومتطلبات القبول والتخصصات المتوافرة والأمور التي يحتاج الطالب إلى معرفتها، مؤكدا ان هناك 4 كليات بالجامعة وهي: الهندسة والكمبيوتر وتقدم بكالوريوس الهندسة الطبية والهندسة الكيميائية والهندسة المدنية وبكالوريوس علوم الكمبيوتر وتفرعاته الخاصة بالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني وتقنية البلوكتشين وكذلك بكالوريوس الهندسة الكهربائية والكمبيوتر بالإضافة إلى بكالوريوس الهندسة الصناعية والهندسة الميكانيكية.