أعلن الجيش الأردني أن ثماني طائرات عسكرية بينها أردنية وأميركية وفرنسية ومصرية قامت بإنزال مساعدات في قطاع غزة في أكبر عملية من هذا النوع منذ بدء الحرب.



وقال الجيش الأردني في بيان «نفذت القوات المسلحة الأردنية ثمانية إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم» شاركت فيها «ثلاث طائرات من نوع سي 130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات أميركية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية».



وأضاف أن «المساعدات الإغاثية والغذائية استهدفت عددا من المواقع في شمال غزة، فيما تضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي».



وبلغ عدد عمليات الإنزال المماثلة التي أعلن عنها الجيش الأردني منذ بدء الحرب في قطاع غزة 28، نفذت 15 منها بالاشتراك مع دول عدة هي فرنسا وبريطانيا وهولندا والإمارات ومصر. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في نهاية الأسبوع الماضي «خلال الأيام المقبلة، سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وآخرين بتوفير مساعدات إضافية من الغذاء والمؤن ملقاة من الجو» إلى قطاع غزة.