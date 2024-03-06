

تحدث مدرب فريق إنتر الإيطالي سيموني إنزاغي عن موقفه من تجديد عقده مع النادي الإيطالي بعد ارتباط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.



وقال إنزاغي، عقب فوز «النيراتزوري» على جنوى 2-1 ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، «أنا سعيد هنا في إنتر، أشعر انني بحالة جيدة مع مجلس الإدارة والمشجعين».



وأضاف «فيما يتعلق بتجديد بعقدي، سنجتمع بعد هذا الموسم لمناقشة التمديد لكن العلاقة رائعة حقا. المحادثات ستكون جيدة».



وتولى سيموني إنزاغي مسؤولية تدريب إنتر في صيف عام 2021، وعقده ممتد حتى صيف 2025. وعن الابتعاد بصدارة الترتيب في الدوري الإيطالي، قال إنزاغي «مصيرنا في أيدينا، لقد وسعنا الفارق إلى 15 نقطة مع يوفنتوس وميلان في غضون 33 يوما».



وتابع «يجب أن نبقى مركزين، لأننا في مجال كرة القدم منذ الكثير من السنوات، ونعلم أن هناك الكثير من المباريات التي علينا خوضها».



وأضاف مدرب الإنتر «قائمة المباريات المقبلة تضم مواجهات ضد بولونيا وأتلتيكو مدريد ونابولي قبل التوقف الدولي».



وتابع «يجب أن أوجه الشكر لهؤلاء الشباب، في عام 2024 لعبوا 12 مباراة في 50 يوما وفازوا بهم جميعا».



وتابع «علينا ألا ننظر إلى الخلف، يجب أن نتطلع الأمام وإلى المستقبل».



وجاء هدفي إنتر عن طريق كريستيان أصلاني (30) وأليكسيس سانشيز من ركلة جزاء (38)، بينما أحرز يوهان فاسكيز هدف جنوى (54).



ورفع «النيراتزوري» رصيده بذلك إلى 72 نقطة، فيما تجمد رصيد جنوى عند 33 نقطة في المركز الـ 12.



أوساسونا يهزم ألافيس



فاز أوساسونا بصعوبة على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-0 في ختام المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.



ويدين أوساسونا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الكرواتي انتي بوديمير الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 76.



الفوز رفع رصيد أوساسونا إلى 36 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ألافيس عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.