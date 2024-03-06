

القاهرة - محمد سامي



أعلن الاتحاد المصري عن اختيار البرازيلي أندرسون دارونكو (43 عاما) حكما لديربي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر المقرر له الجمعة المقبل على ملعب (الأول بارك) في العاصمة السعودية (الرياض).



وأدار البرازيلي المعروف ببنيانه العضلي الضخم نهائي كأس البرازيل في الموسم الماضي بين فلامنجو وساو باولو، وفي العام الحالي أدار مباراة وحيدة في بطولة كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية بين ناسيونال بطل أوروغواي وأوكاس الإكوادوري.



وفي السياق ذاته، وصلت أمس الأول بعثة نادي الزمالك إلى الرياض استعدادا للقاء، حيث شهدت قائمة الفريق غياب 6 من الصفقات الجديدة التي أبرمت بفترة الانتقالات الأخيرة وهم: ياسر حمد، محمد عاطف، مهاب ياسر، ترافيس موتيابا، زياد كمال وسيف جعفر، بالإضافة إلى إبراهيما نداي ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش بسبب الإصابة. فيما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف عضو المجلس محمد الدماطي برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى السعودية صباح اليوم الأربعاء، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي في اللقاء بعد تغيبه عن التدريبات الجماعية بسبب شكواه من آلام بالعضلة الخلفية، حيث قرر الجهاز الطبي أن يقوم أبوعلي بتدريبات تأهيلية لحين اتخاذ قرار بشأن مشاركته من عدمه في اللقاء.