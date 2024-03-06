

تقرر أن يستمر رالف رانغنيك في منصبه مديرا فنيا لمنتخب النمسا لكرة القدم بعد بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا، بغض النظر عن النتائج في المعترك القاري.



وقال المدير الرياضي للاتحاد النمساوي لكرة القدم بيتر شوتيل لوكالة «إيه.بي.إيه»: «إنها أيضا أول بطولة أمم أوروبا له. أعلم بالفعل أن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه. وبالتأكيد هو يريد الوصول لكأس العالم».



ووفقا لتقارير إعلامية، فإن عقد رانغنيك مع الاتحاد النمساوي سيتم تمديده تلقائيا حتى بطولة كأس العالم 2026، إذا تأهل منتخب النمسا، وذلك نتيجة النجاح الذي حققه الفريق في التصفيات المؤهلة ليورو. في الوقت نفسه، لا توجد تطورات فيما يتعلق بخطط عودة نجم المنتخب ديفيد ألابا، الذي يسعى ليكون جاهزا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا التي تقام في الصيف رغم تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي.