

وصل دوري بنك وربة لكرة القدم العشبي للتعليم العالي ضمن دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي بتأهل أكاديمية سعد العبدالله إلى المباراة النهائية التي ستقام 16 الجاري بستاد صباح السالم في النادي العربي، وذلك عقب فوزه على كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ستاد المدينة الرياضية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ليضرب موعدا مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا التي تخطت الجامعة الأمريكية في الكويت 8-2.



وعلى الجانب، تخطى منتخب منطقة العاصمة التعليمية بقيادة المدرب الوطني نصار وليد نصار منافسه منتخب حولي 4-1 بعدما كانت متأخرا بهدف في الشوط الأول ليخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية لدوري بنك وربة للمرحلة الثانوية التي ستقام غدا الخميس بستاد جابر الأحمد، حيث سيلتقي منتخب منطقة الاحمدي التعليمية بقيادة اللاعب الدولي وليد علي بعدما نجح في عبور منتخب الفروانية المرشح الأول لحصد اللقب، وجاء فوز الاحمدي خلال الأشواط الإضافية بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.