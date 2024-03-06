

ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة 18 والأخيرة لدوري زين الممتاز، وذلك قبل تقسيم الفرق إلى مجموعتي البطولة والهبوط، بمواجهة واحدة، حيث يستضيف الجهراء آخر الترتيب برصيد 5 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة باليرموك في الـ ٦:١٥ مساء نظيره خيطان التاسع بـ 12 نقطة، وذلك بعد أن تأكد وجودهما في مجموعة الهبوط إلى جانب الشباب، فيما بقي مقعد واحد «حائر» بين كاظمة والفحيحيل، إذ انه وحسب نظام البطولة فإن الفرق الأربعة ستدخل في منافسات من قسمين للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.



ويدخل الجهراء المباراة سعيا لزيادة نقاطه قبل المرحلة الحاسمة بعدما مر بظروف هي «الأسوأ» بين فرق البطولة بعدما قاده عبدالله الشلاحي مدربه الجديد منذ عدة جولات من المدرجات بسبب تعذر إصدار بطاقة اعتماد من اتحاد الكرة، وعانى الفريق من خط دفاعه حيث دخل مرماه 36 هدفا.



أما خيطان فقد حقق فوزا في الجولة الماضية على حساب الشباب 2-1 متجاوزا عثراته السابقة التي أخرته إلى المركز قبل الأخير، وسيسعى اليوم إلى تعزيز نقاطه قبل خوض مواجهات مجموعة الهبوط والتي تتطلب الحذر من فقدان النقاط.