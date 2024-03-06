

طارق عرابي



عقد بنك الكويت الدولي (KIB) مؤتمرا صحافيا خاصا للإعلان عن إطلاق «KIB PayTally»، أول تطبيق بنكي للتسوق في الكويت يقوم بتقديم عروض تمويل حصرية لدى أكثر من 100 شركة، في خطوة ترسخ الدور المتقدم للبنك في مجال توفير أحدث الحلول المصرفية الإسلامية.



ويكون ذلك «KIB» هو أول مؤسسة مصرفية محلية تنشئ منصة شاملة متخصصة بالتسوق الرقمي، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة التي تناسب أسلوب الحياة العصري لكل شرائح العملاء، عبر تمكينهم من الوصول إلى جميع احتياجاتهم في وجهة واحدة، إضافة إلى «KIB Store».



نقلة نوعية



وبهذه المناسبة، قال المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد عثمان توفيقي: «هذه المبادرة تعتبر نقلة نوعية بعالم الحلول المصرفية الإسلامية الرقمية، كما انها شهادة تؤكد التزامنا بتوفير منتجات وخدمات استثنائية تسهل وصول عملائنا الى جميع احتياجاتهم وتلائم أسلوب حياتهم، وسيكون التطبيق قيمة مضافة لتجربة العملاء، وخاصة خلال الشهر الفضيل».



وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحافي: «إن إطلاق التطبيق الجديد، والمتوافق مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، يأتي بالتزامن مع حملتنا الرمضانية لهذا العام ويجسد تمسك KIB بمعاني العطاء في الشهر الفضيل، ونحن نفتخر بكوننا شريكا موثوقا لمجتمعنا ونسعى دائما إلى توفير أحدث الحلول المصرفية الشاملة، وخاصة حلول التمويل التي تضمن السهولة والراحة لعملائنا. وإلى جانب تركيزنا طوال شهر رمضان على تقديم خدماتنا المصرفية بكفاءة عالية، فإننا لا ندخر جهدا في تعزيز قيم الخير والعطاء، من خلال تحقيق تطلعات عملائنا وضمان رفاهيتهم عبر تمكينهم من الحصول على السيارات التي يحبونها أو بناء البيوت التي يحلمون بامتلاكها».



مركز تسوق رقمي



من جهته، قال مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات محمد الشريف: «يتميز التطبيق الجديد بأنه أول مركز تسوق رقمي مقدم من بنك في الكويت يتيح لمستخدميه فرصة التسوق، طلب التمويل ومتابعته بسهولة».



وأضاف ان التطبيق مصمم لتحقيق إنجاز نوعي في طريقة حصول العملاء على خدمات التمويل والتمتع بتجربة تسوق شاملة من دون الحاجة إلى تصفح وزيارة مواقع إلكترونية وفروع متعددة، حيث يعتبر تطبيق KIB PayTally الجديد منصة سهلة الاستخدام ومدعومة بمزايا فريدة ومصممة خصوصا للارتقاء بمفهوم التسوق الرقمي من خلال العروض الحصرية والتي لا تتوافر في أي وجهة تسوق أخرى، إضافة إلى تمكين العملاء من مقارنة المنتجات وفقا لفئاتها المختلفة ما يضمن الموثوقية والدقة في الاختيار قبل الشراء.



بدوره، قال مساعد مدير المبيعات المركزية بالإدارة المصرفية للأفراد عبدالرحمن البحر: «نحن على ثقة بأن التطبيق المبتكر سيضمن الراحة والأمان، عبر إنجاز العمليات بخطوات بسيطة وفي أي وقت ومن أي مكان، ما يلغي الحاجة إلى زيارة الفروع ويجعل التجربة أكثر كفاءة وفعالية، إذ لا يحتاج طلب التمويل عبر تطبيق KIB PayTally لتحويل راتب العميل إلى البنك».



ولفت إلى أن KIB يوفر تمويلا مرنا عبر التطبيق، يتراوح بين 300 و25 ألف دينار، ويدفع على مدى 3 أشهر إلى 60 شهرا، للتأكد من تلبية احتياجات أوسع شريحة ممكنة من العملاء وغير العملاء، المواطنين والمقيمين، على حد سواء.



وجهة شاملة



من جانبه، قال نائب المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد، مصعب الشعلان: «من خلال هذا التطبيق الجديد، سيتمكن KIB من جمع طيف واسع من شركائه في برنامج PayTally تحت سقف واحد وفي وجهة شاملة، ليقدم لعملائه حلول تمويل مبتكرة ومرنة في مجالات مختلفة، على غرار تمويل السيارات، التمويل الطبي، تمويل العلاج في الخارج، التمويل التعليمي، تمويل الأثاث والإلكترونيات والجيمز (الألعاب الرقمية)، وغيرها الكثير من خدمات التمويل التي تعزز مكانة البنك في ريادة استراتيجيات الابتكار المصرفي الرقمي».



ووجه الشعلان الدعوة إلى جميع عملاء KIB وأفراد المجتمع لتحميل تطبيق KIB PayTally واستكشاف فرص التمويل المتوافرة في شهر رمضان، مشددا على سهولة استخدامه وشمولية الخيارات التي يوفرها من خدمات ومنتجات وعروض حصرية. وقال في هذا الصدد: «لقد تم تصميم هذا التطبيق الجديد ليشكل ثورة في مشهد الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التمويل في الكويت. ولمعرفة المزيد من المعلومات حول التطبيق، يمكن للجميع متابعة صفحات KIB على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تصفح موقعه الإلكتروني».