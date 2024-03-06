

يمكن العثور على هذا التاريخ المطبوع على الغطاء أو الملصق أو في أي مكان آخر على مغلف الطعام. وتختلف العبارات المشيرة إلى تاريخ انتهاك الصلاحية والتي تشمل «يفضل استخدامه في/ قبل» أو «الاستخدام بحلول».



وتوضح إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن ملصق التاريخ الموجود على الطعام يجب أن يشير إلى آخر تاريخ يحافظ فيه الطعام على أعلى مستويات الجودة والنكهة. وتهدف ملصقات التاريخ إلى عكس الجودة، وليس سلامة الأغذية.



ويشير استخدام عبارة «يفضل استخدامه في/ قبل» إلى أن المنتج قد لا يكون له مذاق أو أداء كما هو متوقع، ولكنه آمن للاستخدام أو الاستهلاك، ولأن التاريخ المكتوب لا يعني انتهاء الصلاحية، فإنه لا يزال من الممكن تناول الطعام الذي لا تظهر عليه علامات الفساد بعد التاريخ المحدد.



وشرح آبي سنايدر، الأستاذ المساعد في علوم الأغذية في كلية كورنيل للزراعة وعلوم الحياة، أن تغييرات الجودة يمكن أن تشمل انقسام المنتج (على سبيل المثال عندما تحاول إخراج الكاتشب من الزجاجة، ولكن يخرج سائل أحمر مائي بدلا من ذلك) أو «الميكروبات الفاسدة» التي يمكن أن تجعل مذاق طعامك مختلفا، لكنها «لا تجعل الطعام غير آمن».



ولكن متى يصبح الطعام غير آمن للأكل؟ توضح وزارة الزراعة الأميركية أنه إذا مر تاريخ الصلاحية أثناء وجود الطعام في منزلك، فإن الطعام «يظل آمنا وصحيا إذا تم التعامل معه بشكل صحيح إلى أن يظهر تلفا». وتقول الوزارة إن علامات الفساد تشمل «اختفاء الرائحة أو النكهة أو الملمس وبسبب البكتيريا الفاسدة التي تحدث بشكل طبيعي»، مضيفة أنه «إذا طور الطعام مثل هذه الخصائص الفاسدة، فلا ينبغي تناوله».



وفي النهاية، إذا أمسكت بوعاء من زبدة الفول السوداني أو وعاء من الزبادي ولاحظت أنها قد تجاوزت يوما واحدا من تاريخ الصلاحية، فهذا لا يعني أنه يجب التخلص منها مباشرة في سلة المهملات. ووفق وزارة الزراعة الأميركية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية، ستحتاج فقط إلى التحقق مما إذا كان الطعام لا يزال ذا نوعية جيدة أو ما إذا كان يحتوي على أي بكتيريا قابلة للتلف (وهي نصيحة يمكن اتباعها حتى قبل أيام من انتهاء تاريخ الصلاحية)، من أجل تحديد ما إذا كان قابلا للاستهلاك.



المصدر: «The Hill»