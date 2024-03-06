

مفرح الشمري



كشفت منصة TOD التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، عن الإعلان التشويقي لمسلسلها المرتقب «زمن العجاج» الذي يعرض على منصة TOD وشاشة beIN دراما خلال شهر رمضان ويقع في 30 حلقة.



يأخذ المسلسل المشاهدين في رحلة عبر الزمن، حيث ينقلب هدوء قرية تبدو مثالية رأسا على عقب مع وصول وجدان وتغلغلها في القرية حتى تصل إلى مختار القرية. ويظهر الإعلان كيف يغير حضورها كل شيء، ويشعل سلسلة من الأحداث التي ستغير حياة أهل القرية إلى الأبد.



يقدم «زمن العجاج» توليفة مشوقة تجمع بين الحب الممنوع والعلاقات المعقدة والخيانة الصادمة وصراعات القوة. ولكن في خضم الفوضى، تبرز قيم الولاء والبحث عن العدالة في محاولات غيث مختار القرية في استرجاع الحقوق والسيطرة على القرية.



المسلسل من إخراج جاسم المهنا وتأليف الكاتبة إيمان سلطان، وإنتاج عبدالله بوشهري، ويضم نخبة من نجوم الصف الأول في الدراما الكويتية والخليجية، منهم: جاسم النبهان، حسين المهدي، منى حسين، فيصل العميري، إيمان الحسيني، سعود بوشهري، ومحمد الكاظمي، شايع الشايع، مصطفى اشكناني وآخرون.