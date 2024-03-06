شارك مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في النسخة الثالثة من «مؤتمر ليب» بالرياض بثمانية ابتكارات كويتية.



وقال مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني، في تصريح لـ «كونا»، إن المشاركة في هذا المؤتمر الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مهمة جدا، مشيرا إلى أنه في شهر فبراير فقط كان مجموع الاستثمارات في الابتكارات والمشاريع الناشئة في هذا المجال 81 مليون دولار أقل من خمسة بالمائة منها كانت للمشاريع الكويتية.



وأفاد بأن دورنا في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يتمثل في دعم وإبراز المشاريع الكويتية عبر إشراكهم في المؤتمرات لزيادة نسبة الاستثمار وتعزيز فرص المبادرين للتوسع في السوقين المحلي والإقليمي.



من جهتها، قالت خبير الابتكار وريادة الاعمال في «زين الكويت» هيا المانع، في تصريح مماثل، ان تواجد زين في المؤتمر لدعم المبادرين الكويتيين ضمن برنامج «وطن الابتكار» بالشراكة مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وأعربت عن فخرها بمشاركة المبدعين الكويتيين في هذا المؤتمر العالمي ضمن أكثر من 1800 مشارك من مختلف دول العالم من بينها شركات عالمية كبرى، موضحة انه فرصة للمبادرين والمشاركين في التواصل مع الشركات لطرح ابتكاراتهم عليها.