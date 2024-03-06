قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق أحمد الحمد:" نعيش استحقاقات سياسية لعدم الاستقرار السياسي وخلال 4 سنوات أربعة انتخابات ما يعني أن هناك خللا واضحا".

وقال " يجب إعادة النظر في الدستور، ونطالب الناخبين بالمشاركة في انتخابات 2024 وبوسعنا الحض على المشاركة والتغيير والكويت ولادة، والبلد بحاجة إلى الاستقرار بالنهوض بالكويت، وعموما نحن متفائلون وشعارنا "نحن نقدر".

وأوضح الحمد" قدمت طعنا في الانتخابات السابقة بسبب مرسوم الحل بخصوص عدم قسم الحكومة داخل المجلس وأنا أحترم القضاء الشامخ ، ونؤكد أن أي مجلس يجب أن يحترم لأنه خيار أهل الكويت".