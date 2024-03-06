قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د.فلاح ضاحي الهاجري" نبارك لكم قدوم شهر رمضان وأتمنى أن نستغل هذا الشهر ونكون على مستوى الحدث وأنصح نفسي أولًا وإخواني بالإعلام والمرشحين ألا ننشغل كثيرا بالقيل والقال ونوصل رسالتنا دون الإساءة لأحد".

وبين الهاجري" المجلس السابق خلال ٤ أشهر عمل أقر قوانين وإنجازات لم تنجزها مجالس أكملت مدتها الدستورية، وفي دور الانعقاد العادي الأول تم إقرار أربعة قوانين ومن أبرزها قانون المحكمة الدستورية وكذلك قانون المفوضية العامة الذي تم تأخيره بسبب عدم جهوزية اللائحة التنفيذية وكذلك قانون المدن الإسكانية وإلغاء الوكيل المحلي".

وتابع" استمر المجلس في الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي وأبرزها نصرة إخواننا في غزة وتم إقرار توصيات مهمة تمت ترجمتها على أرض الواقع".

وبين الهاجري" هناك قوانين كثيرة تم إدراجها في دور الانعقاد وبعد أن كان محرما الحديث عن غرفة التجارة أصبح واقعا اليوم إقرار قانون الغرفة وكذلك انخفاض سعر السكن الخاص بعد إقرار القوانين بهذا الشأن ولأول مره تكون هناك خارطة تشريعية ويعرف الشعب الكويتي ماذا سيناقش وماذا سيتم التصويت عليه وأصبح هناك ثقافة ونضج سياسي ويعرف الشعب الكويتي ماذا يقوم به النواب".