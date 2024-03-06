قال مرشح الدائرة الأولى عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد " الحمدالله رب العالمين، مرة أخرى نعود للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة والتوجه لصناديق الاقتراع بعد أقل من ٨ أشهر من المشاركة في الانتخابات السابقة، وهذا الأمر أدخل البلد في دوامة كبيرة تعزز حالة عدم استقرار المشهد السياسي الذي أخرنا كثيرا".

وأضاف" هناك أطراف لا تريد لهذه الديمقراطية ان تستمر، وهناك من يتحدث عن مواد الجنسية والمفاضلة بين أبناء الشعب الواحد التي أوجدت حالة من البلبلة ونحن في غنى عنها في هذه الظروف ولكن أين دور الحكومة في قطع دابر مثل هذه الإشاعات".

وبين عبد الصمد " قضية الاعتصام في ساحة الإرادة وتفاعل الشعب الكويتي المستمر مع هذه القضية الإنسانية العقائدية المبدئية فقد تكررت وقفاتنا بساحة الإرادة، ولكن تفاجأنا بمنع الاعتصام".

وتساءل" هل وقف ومنع هذه الاعتصامات بقصد الالتزام بالقانون؟ فنحن في الكويت نتنفس حرية التعبير عن الرأي لذلك هناك خشية أن يكون هذا الأمر بالون اختبار لمعرفة ردة فعل الشعب الكويتي تجاه مثل هذه الإجراءات".

وأكد عبدالصمد أن الشعب أثبت في كل المنعطفات الخطيرة أنه على قدر المسؤولية وأي تفكير مستقبلي بوضع بالون اختبار الشعب سوف يبطل كل هذه البالونات ولن يسمح لأحد بسلب حقوقه التي كفلها الدستور".