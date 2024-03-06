قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د. خالد شخير:" العمل السياسي يجب أن يكون جماعيا وهو العنوان الرئيسي لأي عمل سياسي ونحن نعود اليوم للوراء لأول أغلبية برلمانية وضعت أولويات وهي الأغلبية في مجلس ٢٠١٢ وما حصل في ٢٠٢٣ من وجود الخارطة التشريعية وأتفق مع مبدأ التعاون ووضع خارطة تشريعية بها أولويات ولكن اختلف مع المجلس السابق في مضمون هذه الأولويات".

وذكر شخير "هناك أولويات في مجلس ٢٠١٢ غابت في مجلس ٢٠٢٣ أولها إنشاء المحكمة الادارية بشأن السماح بالنظر بمسائل الجنسية)، ومخاصمة القضاء وتعديل الدوائر الانتخابية وفق العدالة".

ولفت الى أن الدستور في المادة السابعة يتحدث عن المساواة واللجنة التشريعية في المجلس السابق تنازلت عن حقها الأصيل في تعديل الدوائر ولا ينبغي العبث بهذا الحق وهذه أولويات اعتقد أنها مهمة يجب ان تكون على رأس أولويات المجلس القادم".