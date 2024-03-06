قال مرشح الدائرة الثالثة النائب د.عبدالعزيز الصقعبي «أوجه رسالة للإعلام أننا بحاجتكم في ظل انتشار الإشاعات والنشر والتخوين والممارسات السلبية ونحتاج الصدق وعملكم رسالة إنسانية صادقة».

وبين الصقعبي «المشهد الانتخابي مكرر وهذا يدعو إلى نوع من الإحباط واليأس ورهاننا على وعي الشعب الكويتي الذي يؤكد في كل استحقاق انتخابي أنه متمسك بالدستور وانتخابات 2023 أبلغ دليل على وعي الشعب الكويتي الذي أوصل أغلبية أجمعت على خارطة تشريعية وما قبل 2023 اختلف عما بعده».

وأضاف «الشك تبدل إلى يقين العمل البرلماني والمجلس السابق أنجز قوانين نوعية وقوانين لا يمكن أن نتصور أو تناقش قوانين مثل غرفة التجارة وقوانين تتعلق بسوق العقار في دولة الكويت وخلال شهرين اهتز سوق العقار».

وتابع «كذلك قوانين الإصلاح السياسي وقانون المحكمة الدستورية وقانون المفوضية العليا للانتخابات وأربعة شهور مرت في مجلس 2023 غيرت قناعات الناس وهذا الوضع المثالي جاءت بسبب توافر صدق النوايا من البرلمان والحكومة وتكون المصلحة العامة فوق أي اعتبار آخر وأغلبية نيابية جادة اتفقت على خارطة تشريعيه واضحة وحكومة جادة بهدف التنسيق والتعاون».

وزاد الصقعبي «ويجب ان يستمر التعاون حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي وهناك أطراف لا تومن بالعملية الديموقراطية وسياسة الإرهاق والجهاد فيزهد الناس بالعمل الديمقراطي».