أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.محمد الحويلة، أن المرحلة القادمة تتطلب ان نتعاطى بأكثر فاعلية وجدية مع الشأن البرلماني بما يحتاج له المواطن ووفق تطلعات وأمنيات الشعب الكويتي.

وأوضح أن المجلس الماضي كان هناك اتفاق وتوافق نيابي- حكومي وفق آلية جديدة من العمل الجماعي، وهي الخارطة التشريعية التي تم الاتفاق عليها من قبل الحكومة والمجلس من أجل تحقيق المصلحة العامة ونتج عن ذلك تحقيق إنجازات استثنائية.

وبين الحويلة أن هذا العمل الجماعي ترسيخ لمبدأ جديد، كما أن العمل الرقابي والتشريعي يتطلب ترسيخ العمل الجماعي، متمنياً أن يستمر في المجلس القادم ومن يوفقه الله ويصل لمجلس الأمة عليه ان يعمل بهذه الروح لأن العمل الفردي لن يؤدي إلى نتيجة، ونتمنى في المرحلة المقبلة أن يتم التعامل وفق ما يحتاجه الوطن والمواطن الكويتي.

وتمنى الحويلة أن تنتج عن هذه الانتخابات مشاركة فعالة ليختار المواطن من يمثله في مجلس الأمة وعلى من يصل لمجلس الأمة ان يضع مخافة الله أمامه ثم هذه الثقة الغالية.