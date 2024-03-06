قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.عبدالهادي العجمي "نعود مره أخرى للحالة الانتخابية نتيجة لحل مجلس الأمة وحالة مرتبطة بعدم الاستقرار للحالة السياسية الكويتية وهو أمر يحدث بشكل لا يمكن حتى تصوره ولم يرد في ذهن من وضعوا مثل هذه التشريعات أن يكون في سنة واحدة ثلاثة مجالس".

وزاد العجمي "القضية اليوم أننا بالكويت اليوم نعود للشارع ليحسم الموقف ولكن ما هي النقطة الخلافية لنعود للشارع ليحسمها؟ والسؤال المطروح للشعب الكويتي هل المجلس الماضي الذي وضع خطة للتشريع بإجماع ٤٨ نائبا هل يستحق العودة أم أنكم تريدون العودة للمجالس السابقة وهذا سؤال مهم يطرح للشارع الكويتي".

وأكد أن المجلس السابق قدم سلسلة من القوانين يدرك أهل الكويت أهميتها مثل غرفة التجارة واحتكار العقار والوكيل المحلي وأتى برلمان قدم حلوله والشعب الكويتي على مدى التاريخ كان يقف بقوة وراء التحديات بل يتحرك لدرجة عالية من المسؤولية، ويجب أن نختار الأفضل ومن يستطيع حماية الكويت ومكتسباتهم الدستورية".