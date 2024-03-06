بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برسالتي شكر إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل محمد العدواني وإلى رئيس مجلس الادارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود، أشاد فيهما سموه بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية والعمل الحثيث الذي أسهم في إنجاز جامعة عبدالله السالم، متطلعا سموه إلى أن يرتقي هذا الصرح الاكاديمي البارز بالمنظومة التعليمية في البلاد ورفع مستوى المخرجات التعليمية الوطنية عبر تزويد منتسبيه بشتى أنواع العلم والمعرفة ليسهموا في مسيرة النهضة وبناء الوطن العزيز.

سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يوفق الجميع للارتقاء بمساره الحضاري الطموح نحو آفاق أرحب من التقدم الازدهار.