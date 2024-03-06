سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 32 مرشحا من بينهم مرشحة واحدة اليوم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام الثلاثة الأولى من الترشح 102 مرشح من بينهم 99 مرشحا من الذكور، و3 مرشحات من الإناث.

وتقدم في اليوم الثالث 9 مرشحين بالدائرة الأولى، فيما تقدم 6 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم 4 في الدائرة الثالثة، و5 مرشحين في الدائرة الرابعة، و8 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثالث النواب السابقون د.جنان بوشهري وفهد المسعود وأحمد الحمد وأسامة الزيد وهاني شمس ود.خالد شخير ود.فلاح الهاجري وجابر المحيلبي وسعود العصفور ود.محمد الحويلة ود.عبدالهادي العجمي.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024)، ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.