تقدم النائب السابق بدر نشمي بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 ممثلا عن الدائرة الثانية، وقال في بيان ترشحه «بعد أن صنع الشعب القرار واختار ممثليه الذين تشرفت أن أكون بينهم، وسعينا جاهدين على أن نضع حدا لسلسلة من عمليات الفساد الممنهج في أجهزة الدولة ومؤسساتها».

وأضاف«عملنا على إقرار القوانين التي كان ينتظرها الشعب الكويتي كافة وسرنا على خارطة عمل تشريعية اتفقت عليها أغلبية المجلس، وترشحت ممثلا عن الدائرة الانتخابية الثانية رافعا شعار لنكمل ما بدأناه لأننا نؤمن بأن هذا الشعب ينتظر منا الكثير وسنعمل على أن نكون عند حسن ظنه كما عهدناه دائما».