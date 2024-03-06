أعلنت نيكي هايلي، المنافسة الوحيدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، انسحابها من السباق، ليصبح ترامب المرشح الوحيد للحزب الجمهوري بعد الفوز الساحق الذي حققه بالانتخابات التمهيدية في «الثلاثاء الكبير».

ومن بين 15 ولاية جرت فيها الانتخابات التمهيدية، لم تفز هايلي سوى بواحدة منها هي ولاية فيرمونت.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مقربين من الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية، أن هايلي ستعقد مؤتمرا صحافيا تعلن فيه قرارها، علما أنها سبق أن أعلنت أنها في حل من تعهدها بالالتزام بالتصويت لمرشح الحزب الجمهوري في حال فاز ترامب.