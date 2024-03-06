عواصم ـ وكالات: قال مسؤول أميركي إن هجوما صاروخيا للحوثيين على سفينة تجارية في خليج عدن أدى إلى مقتل أفراد الطاقم وفق «شبكة CNN»، وهي المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى جراء هجمات مستمرة على السفن العابرة للبحر الأحمر تنفذها الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.



وأكد مسؤول أميركي آخر وقوع ضحايا في الهجوم على السفينة M/V True Confidence، وقال المسؤول الأول إن السفينة مهجورة منذ ذلك الحين.



وتمثل هذه الضربة تصعيدا كبيرا لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والتي بدأت في أكتوبر ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة.



وأوردت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول أميركي أن سفينة حربية أميركية وأخرى هندية في خليج عدن تعملان على تقديم المساعدة للسفينة المتضررة.



من جهتها، نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن الهجوم أدى لمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.