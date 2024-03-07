بيروت ـ داود رمال



اعتبر المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل «ان التردد في قبول الهدنة العسكرية في غزة يؤشر إلى نية رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو وفريقه مواصلة العدوان على الفلسطينيين، وهذا يطيح بمساعي وقف الحرب ويؤدي إلى توسعها بما يهدد السلام في المنطقة والعالم».



ودان التيار «التهديد الإسرائيلي بمواصلة الحرب ضد لبنان حتى لو توقفت في غزة، ويعتبر أن الرسائل بهذا الاتجاه برهان على أن إسرائيل المأزومة في غزة تفتش عن أمل بتحقيق فوز عسكري يمحو صورة الفشل التي منيت بها منذ خمسة أشهر وهذا ما يفسر كسرها لقواعد الاشتباك مع لبنان عدة مرات».



واعتبر التيار «أن ترجمة الفصل بين الاستحقاق الرئاسي وحرب غزة تكون بالإسراع في انتخاب رئيس توافقي إصلاحي يعكس بشخصه الشراكة المتوازنة ويحظى بدعم وازن من الكتل النيابية، أما عكس ذلك فيطرح علامات استفهام حول وجود نوايا فعلية للبعض بضرب الشراكة وعدم الاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وحكم البلاد من دونه وبالتالي إقصاء المسيحيين عن الحكم».



وأشار إلى «إن التيار المنفتح إلى اقصى الحدود للتشاور وللتحاور في استحقاق رئاسة الجمهورية يرفض إلى الحد الأقصى ممارسات الحكومة المبتورة بضرب الميثاق والدستور والشراكة المتكافئة من خلال الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية وعلى صلاحيات الوزراء إفراديا ومجلس الوزراء مجتمعا وموقعه في ظل الفراغ الرئاسي. ويحذر التيار من أن التمادي في كسر الشراكة الوطنية قد تنتج عنه ردات فعل ليست في مصلحة وحدة اللبنانيين».