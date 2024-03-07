اقتحم متظاهرون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك أمس خلال تظاهرة تطالب بالعدالة لـ43 طالبا اختفوا قبل نحو عشر سنوات، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.



واستهدف عشرات المتظاهرين البوابة باستخدام شاحنة، بينما كان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يعقد مؤتمرا صحافيا بالداخل، وفق قناة «ميلينيو تي في».



واظهرت اللقطات دخول مجموعة من الأشخاص حرم القصر في مكسيكو فيما حاول أفراد الأمن صدهم.



ووصف لوبيز أوبرادور الحادث بأنه «خطة استفزازية واضحة للغاية»، مضيفا «إنهم يريدون منا أن نرد بعنف. لن نفعل ذلك. نحن لسنا قمعيين».



وتابع الرئيس المكسيكي قبل أن يختتم مؤتمره الصحافي، «سيتم إصلاح البوابة ولا توجد مشكلة».



ورغم استهداف متظاهرين سابقا بوابات القصر الوطني الذي بني خلال الفترة الاستعمارية، إلا أنه يعتقد أن هذه هي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يتمكن فيها محتجون من اقتحام إحدى البوابات.



ونفذ أقارب الطلاب المفقودين وأنصارهم احتجاجات مختلفة في مكسيكو، من بينها اعتصام خارج القصر الرئاسي للمطالبة بلقاء لوبيز أوبرادور.



وتعتبر قضية طلاب كلية تدريب المعلمين في ولاية غيريرو (جنوب) عام 2014 واحدة من أسوأ الفظائع المتعلقة بحقوق الإنسان في المكسيك.



وكان الطلاب على متن حافلات انطلقت من ولاية غيريرو للمشاركة في تظاهرة في مكسيكو سيتي قبل أن يختفوا.