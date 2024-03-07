أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع في حولي بجولة ميدانية للتأكد من المحلات والأسواق بالاشتراطات والنظم المتبعة من قبل البلدية بتوجيهات من رئيس قطاع محافظتي حولي والأحمدي م.أحمد الهزيم.



وقال رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة إبراهيم السبعان إن الجولات على منطقتي حولي والسالمية أسفرت عن تحرير 20 مخالفة تنوعت ما بين عدم تجديد رخصة الإعلان لمحل إقامة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص واستغلال أملاك الدولة بدون ترخيص، كما تم توجيه إنذاري تعد على أملاك الدولة تمهيدا لإزالته.



ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.