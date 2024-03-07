بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع نظيره وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قضايا وموضوعات محل اهتمام مشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين إضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ فهد اليوسف من وزير الدفاع الأميركي والذي هنأه خلاله بتوليه مهام منصبه، كما عبر أوستن خلال الاتصال عن شكره لدولة الكويت على دعمها للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



من جانبه، أعرب اليوسف عن شكره وتقديره لنظيره الأميركي على هذا الاتصال وما تضمنه من مشاعر طيبة وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الصديقة، كما وجه الشيخ فهد اليوسف دعوة مفتوحة لنظيره الأميركي لزيارة دولة الكويت في الوقت المناسب للجانبين.