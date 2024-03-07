تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، وبحضور نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث وعميد كلية الدراسات التكنولوجية د.محمد الحيان، نظم قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية بالكلية بالشراكة مع جمعية المهندسين الكويتية الملتقى الأول للسلامة المرورية تحت شعار «التقنيات الحديثة للسلامة وأثرها على تقليل حوادث الطرق».



افتتح الملتقى بكلمة لرئيس اللجنة العلمية والتحضيرية للملتقى ورئيس قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية د.جمال المطاوعة رحب فيها بالحضور، معربا عن سعادته بهذا التعاون مع جمعية المهندسين، مضيفا أن هذا الملتقى الأول من نوعه يسلط الضوء على الوسائل الحديثة في السلامة المرورية وأثرها على تقليل حوادث الطرق ويهدف إلى مناقشة أهم الأبحاث والدراسات والتجارب في المجال ذاته ونشر الوعي بالسلامة المرورية في سبيل خلق مجتمع واعي يساهم في الحد من مشاكل الطرق.



تخلل الملتقى عدد من الجلسات الحوارية لنخبة من المختصين في مجال السلامة المرورية من دولة الكويت والمجتمع العربي، وقد تم عرض ومناقشة بعض الدراسات والخبرات والتجارب العلمية والعملية في هذا المجال، لتحقيق استخدام آمن وفعال وبجودة عالية للطرق الأمر الذي ينعكس ايجابيا على التقليل من الحوادث المرورية.



في الختام تم تكريم المحاضرين والقائمين على الملتقى تقديرا لجهودهم المبذولة.