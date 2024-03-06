انخرط فريقا الأهلي والزمالك في تدريباتهما فور وصولهما العاصمة السعودية الرياض لخوض المباراة النهائية على كأس مصر بعد غد الجمعة على ملعب الأول بارك بنادي النصر بحضور جماهيري كبير من المشجعين، وذلك بعدما نفدت تذاكر المباراة فور طرحها، واستقبل الفريقان بحفاوة كبيرة من المسؤولين السعوديين، مؤكدين عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.





وأكد مدرب الأهلي، مارسيل كولر، أن فريقه يركز بقوة لحصد لقب كأس مصر أمام الزمالك، رغم صعوبة المواجهة.

وقال كولر، في المؤتمر الصحافي في الرياض: "سعداء بالتحضير الجيد على مدار الأسبوع الذي سبق المباراة، فهي مواجهة ستكون كبيرة وصعبة".



وتابع: "نعرف أننا سنواجه فريقا كبيرا، وسنقدم كل ما لدينا من أجل حصد اللقب، وسعداء بالحضور الجماهيري المتوقع والأجواء الإيجابية في السعودية. لدينا كل الدوافع لتحقيق الفوز واقتناص اللقب".