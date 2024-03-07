هالة عمران



أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي عن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن قيمة البرنامج التمويلي تمت زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى انه عقب التوقيع ستتمكن مصر من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية المعني بالتغيرات المناخية، للحصول على قرض آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار، وبذلك يبلغ مجموع البرنامج المتكامل مع الصندوق في حدود 9 مليارات.



وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، «نجحنا في الوصول إلى اتفاق بين مصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي والصندوق، بشأن سياسات اقتصادية لازمة لاستكمال مرحلتي المراجعتين الأولى والثانية، في إطار البرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق». وأكد رئيس الوزراء على أن الاتفاق يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري الذي أعدتها الحكومة، مشيرا إلى أن البرنامج مصري حرصت الدولة والحكومة والبنك المركزي على وضع مستهدفاته وتنفيذه».