قدم سوق لولو هايبر ماركت الكويت تجربة فريدة لعملائهم مع أحدث عروضها، وهي «نكهة فيتنام»، والتي استمرت في جميع فروع الهايبر ماركت وقدمت هذه الاحتفالية الطهوية فرصة فريدة للمتسوقين لاستكشاف أطباق وتراث فيتنام الغني.



وتم إطلاق الفعالية في 5 مارس بفرع لولو هايبر ماركت في الجهراء، بحضور السفير الفيتنامي ثان توان نجو، الذي قام بجولة في الفرع برفقة سفراء كمبوديا وهندوراس ولاوس وصربيا وإندونيسيا وتايلنــــد، بالإضافة إلى ديبلوماسيين آخرين ومسؤولين كبار في سوق لولو هايبر ماركت الكويت.



وتم أيضا عقد حفل خاص بمناسبة افتتاح فرع لمقهى كوفيليا، العلامة التجارية الفيتنامية المشهورة التي تقدم القهوة المتخصصة بحضور السفير الفيتنامي والسفراء الذين قاموا بجولة في الهايبر ماركت معه، بالإضافة إلى المدير العام لشركة لولو هايبر ماركت الكويت.



وخلال فترة عرض «نكهة فيتنام»، استمتع المتسوقون بمجموعة متنوعة من العروض والخصومات المغرية على مجموعة واسعة من المنتجات الفيتنامية المعروفة، بما في ذلك المواد الغذائية والفواكه والخضراوات الطازجة.



وعرضت العديد من الأكشاك المخصصة للطعام وأجهزة عينات الطعام المجانية المأكولات الفيتنامية الأصيلة.