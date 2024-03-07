بداح العنزي



دعا مدير عام البلدية م.سعود الدبوس إلى التنسيق بين المستشارين المستعان بخبراتهم لدى مكتب الوزير والجهاز التنفيذي في البلدية.



وقال م.الدبوس في كتاب الى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، في ظل رغبة الجهاز التنفيذي للبلدية، ويمثله مدير عام البلدية، وضع آلية للتنسيق بين الجهاز التنفيذي للبلدية والمستشارين المستعان بخبراتهم لدى مكتب الوزيرة. حيث لوحظ مؤخرا تواصل بعض المستشارين لدى المكتب مباشرة مع موظفي الجهاز التنفيذي وتأخر الردود دون التنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذي، ما تسبب في الحرج الإداري لبعض الموظفين أمام مسؤوليهم من مديري الادارات والافرع وكذلك رؤساء القطاعات.



وفي سبيل تدعيم أواصر التعاون ووضع آلية مشتركة للتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومكتبكم في ضوء الاختصاصات المنصوص بالهيكل التنظيمي لبلدية الكويت الصادر بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009، وقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر باجتماعه رقم (10 لسنة 2022) بشأن قواعد وضوابط الاستعانة بالخبرات والتي حددت الآتي: لا يجوز للمستعان بخدماته أن يكون عضوا في أي من اللجان او فرق العمل المشكلة في الجهة او غير ذلك.



لا يجوز للمستعان بخدماته إصدار قرارات او تعليمات او توجيهات او التوقيع على مراسلات او مكاتبات او شيكات او اذون صرف او الاتصال بالجهات او التواصل معها او التدخل في أعمالها او متابعة أعمالها او تمثيل الوزير او التصرف عنه. وعليه، نقترح تكليف من ترونه من إدارة مكتب الوزير للتنسيق المباشر والتواصل مع إدارة مكتب المدير العام بما يحتاج اليه مستشارو مكتبكم من بيانات ومعلومات وكافة الأمور المتعلقة بالجهاز التنفيذي لتزويدكم بها عبر ادارة مكتب المدير العام بما يضمن سرعة ودقة المعلومات حتى يتسنى لنا معرفة مواطن الخلل او التأخير ان وجدت ومحاسبة من يثبت تقصيره.