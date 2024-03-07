في إطار الاحتفالات بالأعياد الوطنية، قام البنك التجاري الكويتي برعاية فعاليات الأعياد الوطنية والتي تم تنظيمها من قبل مدرسة الأطفال المبدعين العالمية في قرية يوم البحار التراثية، لمشاركة الأطفال احتفالات اليوم الوطني.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي، أماني الورع: جاءت رعاية البنك لهذه الفعالية ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية للبنك وبالتنسيق مع المدرسة بهدف ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للبنك ورعايته لفئات المجتمع كافة والتواصل معهم في مختلف المناسبات.



وعن الفعالية والاحتفال بالعيد الوطني، أوضحت الورع أن الحفل قد اشتمل على العديد من المسابقات الترفيهية والألعاب والأهازيج والأغاني الكويتية التي تناسب هذه المناسبة بحضور مجموعة كبيرة من الأطفال في أجواء مبهجة ومفرحة تتماشى مع مناسبة الأعياد الوطنية وتعزز الانتماء الوطني.



وفي ختام الحفل، تقدمت إدارة المدرسة بالشكر من البنك التجاري الكويتي على رعايته لهذه المناسبة ومساهمته في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإضفاء السعادة على قلوبهم، وكذلك اهتمامه الدائم بفئة ذوي الهمم، مشيدين بمبادرات البنك التي دائما ما تكرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة.